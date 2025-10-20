Antonino: riattiviamo le delegazioni comunali, presidi essenziali per il territorio

È stato protocollato in data odierna un Ordine del Giorno indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale, con l’obiettivo di sollecitare la riattivazione, anche solo settimanale, delle delegazioni comunali nei quartieri Casale, Paradiso, Commenda e Sant’Elia, oltre alla piena operatività della delegazione già presente a Tuturano.

Le delegazioni comunali rappresentano un presidio essenziale per garantire un rapporto diretto e funzionale tra cittadini e amministrazione. La chiusura degli sportelli decentrati e la centralizzazione dei servizi ha comportato notevoli disagi per molti cittadini, in particolare per le fasce più fragili della popolazione come anziani, persone con disabilità e famiglie senza mezzi di trasporto.

Attraverso questo Ordine del Giorno, chiedo all’Amministrazione di valutare concretamente la possibilità di riaprire, anche solo per un giorno alla settimana, le delegazioni comunali nei quartieri più popolosi e periferici della città. È un atto di attenzione e vicinanza nei confronti della cittadinanza e un rafforzamento della presenza istituzionale sul territorio.

Nel testo si sottolinea inoltre come la digitalizzazione dei servizi, pur importante, non possa sostituire del tutto il contatto diretto con l’ente, soprattutto per coloro che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici.

L’Ordine del Giorno impegna il Sindaco e la Giunta a:

Valutare la riattivazione settimanale delle delegazioni nei quartieri Casale, Paradiso, Commenda e Sant’Elia;

Garantire la piena operatività della delegazione comunale di Tuturano;

Promuovere una comunicazione efficace e trasparente verso i cittadini riguardo orari e giorni di apertura;

Monitorare, dopo 6 mesi, l’efficacia del servizio e il grado di soddisfazione dell’utenza, per un’eventuale estensione.

Si evidenzia, infine, che le prossime assunzioni di istruttori amministrativi previste entro la fine dell’anno potranno costituire un’opportunità concreta per rafforzare il personale da destinare a tali presìdi.

Alessandro ANTONINO

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi