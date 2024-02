Antonino: Solidarietà ad Emiliano. FdI stigmatizzi le parole di Perrini

Le dichiarazioni del consigliere regionale Renato Perrini di FdI nei confronti del Presidente Michele Emiliano sono oltremodo oltraggiose e diffamatorie. Non è neanche giustificabile il luogo in cui simili accuse vengono rivolte alla massima istituzione politica regionale, poiché durante il congresso provinciale di Brindisi di Fratelli d’Italia avremmo voluto ascoltare le intenzioni del Governo sul futuro di Brindisi piuttosto che insulti e parole prive di fondamento.

È chiaro che non avendo una minima idea sulle prospettive e sul futuro della città, i componenti di Fratelli d’Italia hanno l’obiettivo di distrarre l’opinione pubblica dalla loro inefficienza e dalla loro impreparazione di governo.

Chiedere scusa al Presidente Michele Emiliano potrebbe non bastare: il consigliere regionale Perrini mediti sulla sua evidente inadeguatezza politica-amministrativa e si dimetta.

Sarebbe un atto di dignità e di rispetto per il ruolo istituzionale che ricopre, lavando un’onta di vergogna per tutto il partito di Meloni.

Il Presidente Michele Emiliano, per la sua correttezza e caratura istituzionale e per il suo spessore morale, non ha certo bisogno della difesa di alcuno, ma sentiamo di esprimergli tutta la nostra solidarietà umana e politica.

Speriamo che tutto il partito regionale, provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia rinsavisca e stigmatizzi le parole sconcertanti del proprio consigliere regionale per legittimare la critica politica, diversamente dovremmo considerare quelle accuse sconsiderate come ufficiali del partito di Meloni e di tutti i rappresentanti territoriali.

Alessandro ANTONINO

Vice Presidente Consiglio Comunale Brindisi

Solidarietà a Michele Emiliano. FdI stigmatizzi senza indugio le parole di Perrini

