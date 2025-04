Antonino: Utilizziamo le economie dei lavori previsti per i Giochi del Mediterraneo per la riqualificazione del pre-campo dello Stadio Fanuzzi

Richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle economie dei lavori previsti per i Giochi del Mediterraneo per la riqualificazione del pre-campo dello Stadio Franco Fanuzzi

In qualità di Consigliere Comunale del gruppo Impegno per Brindisi, questa mattina, ho presentato una proposta al Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta a richiedere al Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo l’autorizzazione all’utilizzo delle eventuali economie derivanti dai lavori già approvati e finanziati, al fine di intervenire sul pre-campo dello Stadio Franco Fanuzzi.

Sebbene l’intervento inizialmente previsto per il pre-campo riguardi esclusivamente la sostituzione del manto sintetico, è necessario cogliere questa opportunità per completare la riqualificazione di un impianto strategico, frequentato ogni settimana da circa 500 atleti.

Gli interventi richiesti includono:

Il ripristino del funzionamento dell’acqua calda negli spogliatoi, già dotati di pannelli solari e rete idrica;

La realizzazione di un bagno destinato al pubblico, oggi assente nonostante la costante presenza di spettatori;

La costruzione di una copertura per la tribunetta, al momento esposta alle intemperie.

L’obiettivo è quello di garantire a cittadini, sportivi e spettatori un impianto più accogliente, funzionale e all’altezza dell’importanza che rivestirà nei prossimi anni.

Alessandro ANTONINO

Consigliere Comunale

Impegno per Brindisi