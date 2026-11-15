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Antonio Carito – E se a Brindisi si realizzasse un Museo del Mare ?



Sarebbe molto bello che a Brindisi (millenario porto) si realizzasse un Museo Navale sullo stile di quello di Genova che registra presenze da tutto il mondo, con media annua di circa 200.000 visitatori. La location ideale ? ne abbiamo ben 3 e sono uniche: Il Castello Alfonsino, l’ex Collegio Tommaseo, la Stazione Marittima (se l’autorità portuale si decidesse a traslocare e ridarla al tessuto cittadino). Oltre quello di Genova, in Italia non esistono altri musei del genere ed in Europa se ne contano pochi. Non è impossibile, si tratta di avere conoscenza, ricerca delle professionalità, sopra a tutto “visione”, forse si sarebbero potuti utilizzare meglio i fondi PNRR. Occorre guardare a ciò che rende il tuo territorio turisticamente “speciale”, attrattivo, legato in maniera intrinseca alla sua storia, con una specificità ben definita, con un qualcosa che altri non possono offrire. Il tutto produce economia reale. Andare oltre gli stereopiti, non guardare con invidia a ciò che altre realtà realizzano, smetterla di pensare che la colpa sia di altri ( il ritornello ci rubano tutto),  ma chiedersi una buona volta: perché non lo faccio io ?

Antonio Carito

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