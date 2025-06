Presso la terrazza della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, Antonio Corvino ha presentato il suo libro:”L’altra faccia di Partenope. In cammino tra Napoli e altre peregrinazioni”. Ha dialogato con l’autore Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti. L’evento ha aperto la stagione culturale estiva organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade- Casa di Quartiere Accademia degli Erranti. È intervenuto l’artista Mino D’Amici che ha illustrato le due opere tematiche degli artisti Pino Marinosci e Giusy Marinosci. L’origine della città di Napoli è collegata al celebre mito della Sirena Parthenope. Napoli fu fondata dai Cumani che si insediarono qui alla fine del VIII secolo a. C. In questa prima fase di esistenza della città, il suo nome era Parthenope, motivo per il quale la città è ancora chiamata “partenopea” e così i suoi abitanti. Antonio Corvino è un camminatore, scrittore, poeta ed economista con origini pugliesi, ma napoletano di formazione. Questo è il suo secondo romanzo di viaggio. Lo scrittore traccia un’affascinante indagine sulla città di Napoli che non racconta soltanto seguendo i soliti stereotipi, ma, piuttosto, ne evidenzia l’altra faccia, quella più nascosta. Napoli con i suoi mille contrasti, dove convivono la bellezza e il degrado, l’antico e il moderno, da un lato popolare e autentica e, allo stesso tempo, borghese e moderna. Un invito a “scoprire” veramente questa città, stupenda e complessa, che l’autore ha deciso di approfondire quando, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, ha ripreso a viaggiare. Napoli, la città che rappresenta una vera e propria metafora dell’umanità. Un romanzo di viaggio, tra il reale e l’immaginifico nei luoghi della Napoletanità, che riuscirà, sicuramente, ad appassionare il lettore. Anna Consale