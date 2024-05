Presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti- Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, Antonio Corvino ha presentato il suo libro:”Cammini a Sud. Sentieri, trattori, storie, leggende, genti e popoli del Mezzogiorno”. L’appuntamento si inserisce nel calendario del Maggio dei libri 2024- Brindisi, promosso dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la lettura e delle attività del Nodo Galattica Brindisi, per le Politiche Giovanili della Regione. Antonio Melcore, direttore dell’Accademia degli Erranti, ha dialogato con l’autore. Antonio Corvino è un celebre economista e saggista e nel suo libro racconta la riscoperta dei luoghi e le loro stratificazioni storiche e culturali, la successione di situazioni o eventi, attraverso i cammini del Sud Italia. Il suo è un viaggio alla ricerca di identità culturali e sociali, un modo nuovo di vivere il turismo e l’accoglienza, mettendo in rilievo realtà culturali anche meno conosciute. Un racconto appassionato del suo viaggio con la condivisione delle tante ed indimenticabili emozioni e la necessità di scoprire la bellezza dei luoghi con tesori di arte infinita. Durante la presentazione è stato proiettato il video-documentario “Far Est” girato dal giovane regista Tancredi Di Paola. L’evento ha visto, inoltre, il commento musicale del prof. Gaetano Leone del Liceo Artistico- Musicale Giustino- Durano. Anna Consales