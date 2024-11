Antonio De Donno ha presentato il suo libro “La giusta direzione. Storia di un magistrato”

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi si è tenuto un “Dialogo con l’autore”, con il dott. Antonio De Donno, già Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, che ha presentato il suo libro:”La giusta direzione. Storia di un magistrato. Dal terrorismo a Tangentopoli, dal contrasto alla Sacra Corona Unita alla lotta contro la violenza di genere”. Ha dialogato con l’autore, la giornalista Stefania De Cristofaro. È intervenuto, per le conclusioni, S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini. Il libro racconta la vita e la carriera di un magistrato che si trova a confrontarsi con la realtà difficile e spesso corrotta della giustizia, della politica e della società, arrivando, così, ad offrire una riflessione critica sulla società italiana. Non è soltanto un’autobiografia, ma, piuttosto, un manifesto per diffondere la cultura della legalità e dell’antimafia. I giovani sono i principali destinatari del suo messaggio, perché vengono considerati il futuro della cittadinanza attiva e responsabile e, proprio per il suo impegno in tematiche sociali e civili, numerose sono le sue partecipazioni a incontri importanti con le scuole, dove riesce sempre a dare un valido contributo. Un libro molto interessante che “racconta” la carriera di un magistrato in parallelo con gli avvenimenti più importanti della storia d’Italia e del Salento. Notevole il suo impegno nel contrastare la Sacra Corona Unita. Con l’incarico di procuratore aggiunto a Lecce e poi a Brindisi, il dott. De Donno ha potuto, effettivamente, osservare il territorio con una particolare attenzione così da capire le problematiche legate, soprattutto, all’azione della mafia. Con la nascita della Direzione Distrettuale Antimafia, la situazione, finalmente, incomincia a cambiare. Un libro esaustivo che coinvolge e porta a riflettere su 50 anni di Storia d’Italia da un punto di vista di un magistrato che è sempre stato in prima linea, che ha tanto da dare e che vuole condividere le sue esperienze. Anna Consales