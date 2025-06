Antonio De Stradis presenta il suo primo album “Vita Meravigliosa”

La scena musicale brindisina si prepara a vivere una serata memorabile. Antonio De Stradis, giovane e talentuoso artista e musicista classe 2005, farà il suo debutto ufficiale con un concerto che si terrà il 20 giugno 2025, presso l’incantevole Ex Convento Santa Chiara di Brindisi. Un evento che segnerà l’inizio di una carriera promettente per il cantautore che, con il suo primo album Vita Meravigliosa, si prepara a conquistare il pubblico con suoni freschi, emozioni sincere e una visione unica della musica. Questo album è il primo lavoro da solista del brindisino Antonio, e riflette il percorso di crescita di un giovane che, con la musica, racconta la bellezza delle piccole cose e la forza di vivere nonostante le difficoltà. Le canzoni, scritte e composte da lui stesso, spaziano tra il pop, il jazz e il funk rock, creando un mix unico che riesce a catturare l’attenzione fin dal primo ascolto. L’appuntamento è fissato per le ore 20:00, quando il pubblico avrà la possibilità di assistere alla performance. Oltre a lui, sul palco saliranno Mattia Gioia alla batteria, Federico Mason al basso, Bianca Mastrorosa alla chitarra elettrica e Nicola Bruno alle tastiere, creando una miscela sonora avvolgente e dinamica. L’evento è organizzato dallo staff di Yeah.Jasi, che da tempo lavora per portare eventi musicali di qualità nella città di Brindisi. Antonio De Stradis è un giovane che non ha paura di mettersi in gioco e di portare la sua visione nel mondo della musica. Non mancate dunque all’appuntamento del 20 giugno 2025. Un’occasione imperdibile per scoprire un nuovo talento che sta facendo parlare di sé e per vivere la magia di una serata all’insegna della musica e dell’arte. L’album sarà disponibile su Spotify e altre piattaforme musicali a partire da luglio 2025.

Info Evento

Data: 20 Giugno 2025

Orario: 20:00

Location: Ex Convento Santa Chiara, Brindisi

Organizzazione: Yeah.Jasi

Ingresso: ingresso libero