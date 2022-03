ANTONUCCI (F.I.): “OPPORTUNITA’ PER LA NEW ARENA, IL COMUNE LA COLGA. BENE D’ATTIS SUI FONDI PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO”

I risultati che l’onorevole D’Attis sta portando a casa dimostrano l’importanza di avere un parlamentare del territorio. Tale attivismo, come noto, è servito ad esempio per riattivare il tavolo del Cis, per porre un faro sulla riperimetrazione dell’area Sin, per velocizzare gli iter delle opere portuali. Grazie a questo approccio e precipuamente al lavoro di Forza Italia, che ha presentato al Senato un emendamento al decreto Sostegni-ter, il Comune di Brindisi potrà beneficiare di una fetta dei 150 milioni di euro destinati a Taranto e alle città che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo. L’amministrazione comunale non dovrà fare altro che avanzare una richiesta delle somme, così da utilizzarli per le opere di urbanizzazione legate alla New Arena. Forza Italia, per il bene della città di Brindisi, ci sarà sempre.

Livia Antonucci, commissario cittadino Forza Italia Brindisi