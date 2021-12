ANTONUCCI-FI- ALUNNI AL FREDDO NELL’ISTITUTO IN VIA DEI MILLE

Siamo al nove dicembre e l’Istituto scolastico di Via dei Mille non riesce ad avere un impianto di riscaldamento funzionante.

Molte le segnalazioni pervenuteci dai genitori degli alunni interessati. Pare, da indiscrezioni, che Rossi abbia avviato i lavori per un nuovo impianto di riscaldamento di nuova generazione a fine ottobre (già di per se in enorme ritardo rispetto al periodo) e che tutto sia fermo alla data odierna.

Sul perché i lavori abbiano subito una battuta di arresto, non è dato sapere e non si sa se e quando riprenderanno. Sta di fatto che alunni e docenti continuano a fare lezione al freddo e forse, dovranno optare per un ritorno alla DAD, con tutti i disagi del caso.

A niente sono serviti i solleciti arrivati in Comune da più parti, Rossi tace come è sua abitudine, in prima linea sempre a tagliare nastri, chiuso nel palazzo quando ci sono problemi.

Credo che gli alunni e i genitori, in quanto cittadini, meritino di sapere, senza se e senza ma, come Rossi intenda risolvere la questione e in che tempi.

Livia Antonucci-Coordinatrice cittadina FI Brindisi