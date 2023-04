ANTONUCCI (FI): COMMERCIO CITTADINO NEL PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO MARCHIONNA. UNA SFIDA CHE VOGLIO ACCOGLIERE

Tra i tanti punti interessanti elaborati nel programma di Marchionna, uno sicuramente trovo che sia fondamentale per dare respiro alla sofferenza di un intero settore, quello del commercio cittadino che ha subito forti ripercussioni economiche mettendo a dura prova la tenuta del tessuto economico della città.

È opportuno acquisire consapevolezza rispetto al ruolo sociale dell’esercizio di vicinato: esso svolge la funzione di coesione ed inclusione per un’intera comunità.

È con i commercianti che è necessario aprire un immediato confronto da cui far emergere le criticità con conseguenti soluzioni precise e mirate, quali ad esempio le politiche di ‘rigenerazione urbana’ con interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, soluzioni per incrementare la sicurezza pubblica, la programmazione dell’uso e dei tempi degli spazi urbani.

Nessun libro dei sogni, ma un punto di partenza serio attraverso la condivisione di pensiero tra istituzioni e collettività per superare le difficoltà che hanno mortificato in questi anni il nostro territorio.

Livia Antonucci, candidata al consiglio comunale per Forza Italia