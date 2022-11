Livia Antonucci (FI): Contrada Giancola, cittadini dimenticati

Sono moltissimi i cittadini di contrada Giancola costretti a vivere quotidianamente in situazioni difficili a causa della mancanza di rete idrica e fognaria pubblica, illuminazione e trasporti pubblici.

In questa zona i cittadini sono costretti a rifornirsi privatamente di acqua presso le fontane pubbliche per poter soddisfare i bisogni di prima necessità. Nella zona, benché riconosciute dal Comune con l’apposizione ed intitolazione di vie specifiche, non vi è illuminazione pubblica a scapito quindi della sicurezza dei residente e dei loro immobili. È stato inoltre sospeso il trasporto pubblico a causa del crollo della falesia in un tratto di litoranea; il tratto, di circa 100 metri, è stato bloccato mediante un semaforo che ne stabilisce il transito a corsie alterne, ma che non permette il passaggio di pullman.

Tutto ciò premesso, ci chiediamo se contrada Giancola, per Rossi e la sua amministrazione, faccia parte del Comune di Brindisi.

Credo che mettere in sicurezza e rendere agibile una zona della città garantendo servizi ai cittadini che pagano le tasse, sia l’obiettivo primario di un’amministrazione comunale degna di questo nome.

Livia Antonucci coordinatrice FI Brindisi