ANTONUCCI (FI): DOBBIAMO INTERROMPERE LA FUGA DEI GIOVANI

Antonucci F.I.- Dobbiamo interrompere la fuga dei giovani: il futuro di Brindisi deve partire da loro.

Il futuro di Brindisi deve transitare da politiche e programmi per i giovani atti ad evitare la ormai costante ‘fuga’ dal nostro territorio. Migliaia di giovani, infatti, lasciano Brindisi alla ricerca di spazi in altre regioni d’Italia e talvolta anche in Paesi esteri.

Questo tema è diventato per noi, al di là dell’aspetto emozionale, una vera e propria emergenza demografica oltre che economica, produttiva e sociale.

Abbiamo perso già troppi giovani e continuiamo a perderne con la immaginabile conseguenza che Brindisi diverrà nei prossimi decenni una città carente di quella linfa vitale che solo i giovani possono apportare.

Vogliamo cambiare rotta. Come specificato nel programma di Marchionna, vogliamo promuovere iniziative attive sul territorio, bandi, opportunità e progetti, coinvolgendo i giovani in un dialogo costruttivo che esiti in soluzioni ed occasioni reali.

È necessario favorire lo sviluppo economico-produttivo del nostro territorio attraendo nuovi insediamenti produttivi affinché si possa affermare quella ‘cultura d’impresa’ capace di formare, valorizzare e quindi trattenere le giovani competenze.

Vogliamo interrompere l’esodo dalla nostra città investendo con e per i giovani.

Immaginiamo una nuova Brindisi partendo proprio dai nostri giovani.