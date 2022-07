ANTONUCCI (FI): FINALMENTE BRINDISI AVRA’ IL FUTURO CHE MERITA

L’emendamento presentato in commissione Bilancio dai deputati di Forza Italia D’Attis e Battilocchio, al quale va il nostro plauso, approvato ed inserito nel DL aiuti ci racconta quanto Brindisi, finalmente, cominci a costruire il suo futuro.

Si tratta di un DL presto Legge, che riconosce a Brindisi un ruolo importantissimo nella produzione di energia negli ultimi decenni e perciò prevede l’istituzione di un comitato ministeriale di coordinamento che si occupi, ancor prima del phace out, di individuare soluzioni per il rilancio di un tessuto imprenditoriale, e per il mantenimento dei lavoratori che evidentemente accuserebbero il colpo nel post carbone.

Dunque Brindisi finalmente riceve attenzione sui tavoli romani, prima con CIS ed oggi con il DL. Buona parte del suo futuro viene finalmente scritto in una legge dello stato in grado di evitare che ci si possa perdere nelle solite polemiche locali, sempre più spesso legate a sterili posizioni di bandiera nel tentativo, sempre, di mettere in atto una visione spesso scollegata dalla realtà e dai cittadini.

Livia Antonucci coordinatrice cittadina FI Brindisi