ANTONUCCI (FI): IMBARAZZANTE IL SILENZIO DELL’ASS. TAVERI

Antonucci (FI): Imbarazzante il silenzio dell’Assessore Taveri. Rossi le revochi la delega.

Il Sindaco Rossi ritira in autotutela la delibera dell’Assessore al turismo Emma Taveri. Tale delibera dava mandato al settore competente di procedere, mediante avviso pubblico, alla individuazione di due figure professionali atte a promuovere il turismo della città di Brindisi.

Si tratta evidentemente di una delibera che ben presta il fianco a critiche che si conquistano il ritiro e la richiesta di verifica da parte del segretario generale.

Bizzarro, per non dire paradossale, il comportamento del Sindaco che presente al momento della votazione dà parere favorevole per poi sconfessarlo un momento dopo quando scoppia la polemica.

La ricerca di due figure professionali da impiegare nella promozione del territorio erano veramente necessarie? E come mai quindi la delibera viene ritirata? Poca trasparenza? Inopportunità?

In attesa che il sindaco dia spiegazioni esaustive alla città su cosa sia realmente accaduto, lo invitiamo a revocare la delega all’Assessore Taveri per evitare tali e altri imbarazzi istituzionali.

Livia Antonucci

Coordinatrice cittadina Forza Italia Brindisi