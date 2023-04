ANTONUCCI (FI): LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, UN’ALTRA SFIDA CHE VOGLIO ACCOGLIERE

Da troppi anni esiste uno scollamento tra Istituzioni e cittadini che ha provocato un senso di sfiducia profonda: i cittadini non sanno a chi avanzare proposte, a chi rivolgere le legittime critiche.

Abbiamo assistito ad una attività politico-amministrativa svolta in un palazzo chiuso, sono state prese decisioni senza tener conto delle opinioni o dei bisogni dell’intera collettività.

Nel programma di Marchionna un intero punto che va a ridefinire un nuovo rapporto di fiducia tra politica e cittadini, un punto nel quale credo molto, una sfida che voglio accogliere.

Credo siano necessari strumenti efficaci di dialogo e di informazione al cittadino circa l’attivita di governo. È necessario ancorché impellente re-immaginare il ruolo del cittadino che insieme all’amministrazione discuta e decida la miglior soluzione possibile ad un problema, quanto la capacità degli attori politici di switchare da una rappresentatività acquisita e mai messa in discussione, ad una rappresentatività aperta anche alle critiche dell’intera comunità.

Amministrazione comunale, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni quindi, un tutt’uno, per una città pronta ad accettare le sfide del futuro.

L’occasione è adesso!

Livia Antonucci candidata al Consiglio comunale lista Forza Italia