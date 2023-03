Antonucci -FI: Le arrampicate di BBC iniziano dal Porto.

Comprendiamo tutta l’amarezza del movimento di Rossi che, nel più totale disorientamento, spara su chi, l’on. D’Attis nello specifico, è da tempo che si occupa di reperire risorse economiche per lo sviluppo del porto sicuramente con una visione molto diversa di quella bieca del movimento.

Ricordiamo che la Commissione Via ha dato parere favorevole al banchinamento di Capobianco, ignorando completamente il parere dell’amministrazione Rossi, che, come sempre negli ultimi 5 anni, ha tentato di bloccare ogni possibile infrastruttura portuale in grado di creare sviluppo.

Oggi, certamente non preoccupano le quattro parole del movimento prive peraltro di fondamento; i documenti sono pubblici e saranno portati all’attenzione dei più nei prossimi giorni.

Sebbene BBC abbia scelto di gettarsi a capofitto in una ‘arrampicata’ dalla salita ripida e insidiosa, tuttavia consigliamo vivamente allo stesso movimento di non sprecare risorse con comunicati inutili, ma piuttosto di investire tempo, magari da fondovalle, in una campagna elettorale seria nel rispetto e nell’alta considerazione dei cittadini della città di Brindisi.

Livia Antonucci coordinatrice cittadina FI Brindisi