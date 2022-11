Antonucci-FI: sulla sicurezza di bambini e lavoratori non possiamo soprassedere.

La notizia del crollo di alcuni pezzi di cartongesso dal soffitto dell’asilo di Via Modigliani è a dir poco inquietante.

Nessun bambino ferito e nessuno del personale in forza nella struttura, solo perché è accaduto di notte e, dunque, non c’era nessuno.

Se il crollo fosse avvenuto durante la normale attività didattica, oggi forse staremmo a parlare di una ‘grave tragedia’.

Ma la scuola di Via Modigliani pare non sia l’unica a destare preoccupazione. Anche la scuola Mameli ci risulta essere in condizioni precarie; all’esterno infatti l’intonaco si sta staccando dal muro ed il rischio, purtroppo quasi certo, è che possa colpire qualcuno.

Ci risulta inoltre che molte scuole del capoluogo non siano state proprio manutenute, in altre invece siano stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria, evidentemente in maniera superficiale a scapito dei bambini, del personale e anche dei contribuenti in quanto trattasi di denaro pubblico.

Chiediamo l’intervento urgente del Sindaco ed anche una spiegazione sull’accaduto. Proprio a quel sindaco che appare ed interviene in ogni debutto di iniziative, sia pure interessanti ma di certo ben meno importanti, e tace su questioni così gravi e prioritarie.

Non possiamo soprassedere su tante e tali carenze di questa amministrazione comunale.

La sicurezza dei cittadini è importante, quella dei bambini lo è ancora di più.

Livia Antonicci coordinatore FI Brindisi