L’appello che noi di FI facciamo al Sindaco è quello di prestare attenzione alla voce della città.

Leggendo la lettera inviata al Sindaco dagli operatori portuali, non possiamo che evincere lo sfinimento e la mortificazione di intere categorie, oggi gli operatori portuali, ieri i commercianti, i sindacati, le associazioni datoriali ed anche i partiti, che nel corso dei quattro anni di amministrazione Rossi, non sono mai stati considerati degni di rappresentare di un territorio.

L’arroccamento dietro posizioni caparbie e a tratti puntigliose, stanno ostacolando ogni possibile sviluppo della città a tutti i livelli.

Le ‘non risposte’ o i ‘no’ senza diritto di replica, il mancato dibattito e una politica che si concentra sui ‘desideri’ di un singolo che peraltro ancora oggi non ha o non riesce a formulare nella mente un progetto integrato che possa interessare industria e turismo, lavoro e sociale, hanno fatto si che questa amministrazione fosse considerata una delle peggiori.

Si possono anche ignorare i partiti per prese di posizione aspramente ideologiche, ma non si può ignorare una intera città che a gran voce chiede quel FUTURO che nessuno ha il diritto di manipolare.

Livia Antonucci Coordinatrice FI Brindisi