ANYWAVE VINCE ANCHE IN TEMPO COMPENSATO LA “BRINDISI-CORFU”

Dopo i timori iniziali, dovuti al maltempo su Brindisi poco prima della partenza, la 37ma edizione della regata internazionale Brindisi-Corfu si è conclusa con un chiaro successo di “Anywave”, l’imbarcazione del pluridecorato Alberto Leghissa (Circolo Sistiana – Porto Piccolo) ha dominato, aggiundicendosi il primo posto in tempo reale e in tempo compensato, con 8 ore, 44 minuti e 21 secondi di navigazione.

Secondo posto in reale e compensato per Idrusa (Circolo della Vela Brindisi), mentre al terzo posto si è classificata (in compensato) Adrenalina (Circolo Nautico Sanbenedettese). Quarto e quinto posto in compensato per due imbarcazioni greche: Cleopatra (Circolo Kerkyra) e Rush (Marina di Gouvia).

Adesso attenzioni puntate sulla cerimonia di premiazione, prevista per domani sera nel Marina di Gouvia.