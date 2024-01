Anziani al freddo nel Centro del rione Bozzano!

Aver riottenuto l’apertura del Centro anziani del rione Bozzano è senza dubbio una notizia positiva, tanto più perché i nostri concittadini più avanti negli anni sono stati privati per anni di questa struttura dove è possibile socializzare. Purtroppo, però, i problemi strutturali restano, tanto è vero che ieri sera – come già accaduto inaltre occasioni – gli anziani che si sono radunati per la solita serata danzante sono stati costretti a restare al freddo. L’unico sistema di riscaldamento, infatti, era rappresentato da un “fungo” che ovviamente non può risultare sufficiente per tutto il Centro che, come è noto, si estende per centinaia di metri quadrati. E dire che l’impianto esiste, anche se non si comprende il motivo per cui non viene utilizzato.

(foto di repertorio)