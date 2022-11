ANZIANI BRINDISINI ANCORA SENZA IL “LORO” CENTRO DEL RIONE BOZZANO. QUANTE PROMESSE….

Che fine hanno fatto le tante garanzie fornite agli anziani brindisini? Cosa si fa realmente per ridare spazi di socialità a chi ha resistito a due anni di isolamento a causa del covid? Purtroppo le risposte sono negative e quindi tengono con il fiato sospeso un migliaio di anziani che hanno sempre frequentato la bella e funzionale struttura del rione Bozzano.

In pratica, non è stato semplice farsi restituire il centro dell’Asl che nella fase di emergenza lo ha utilizzato per trasformarlo in un hub vaccinale. Una volta rimossi i mobili e i gabbiotti, però, si è reso necessario un approfondito intervento di sanificazione e poi lavori di ripristino per i danni provocati proprio durante l’utilizzo da parte delle strutture sanitarie.

Adesso il centro sarebbe più o meno nelle condizioni di riaprire i battenti, ma una parte dei locali è stata incredibilmente affidata alla cooperativa Sant’Egidio e quindi non sarebbe più a totale disposizione degli anziani per svolgere attività fisica, corsi di ballo, giochi di carte e lezioni di computer. Agli anziani, insomma, verrebbe restituito solo il grande salone. Una soluzione che i diretti interessati hanno rigettato, soprattutto in considerazione del fatto che quella struttura è nata proprio per ospitare gli anziani e non si giustifica questa convivenza imposta con altre attività.

Ma non è solo questo. Esiste, infatti, un problema di gestione del centro che il Comune vorrebbe scaricare proprio sugli anziani, con la conseguente necessità di provvedere al pagamento delle utenze e ad altre spese.

Un ostacolo non indifferente, anche in considerazione del fatto che non è ben chiaro che fine hanno fatto le quote versate proprio dagli anziani, sotto forma di ticket, negli anni scorsi.

Insomma, il tempo passa e il centro anziani di Bozzano continua a rimanere chiuso. Un vero peccato, soprattutto se si considera che nel periodo natalizio la struttura ha rappresentato sempre una seconda casa per tanti anziani soli e con tanta voglia di socializzare.