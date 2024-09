Anziani tutelati attenti ed informati. Truffe come difendersi! Grande partecipazione dei cittadini all’iniziativa promossa da Anteas ed Adiconsum

Si è svolto, Mercoledì 25 Settembre alle ore 17.00 nella sala conferenze “A. Landella” della Cisl a Brindisi, il primo di una serie di incontri promosso da ANTEAS Brindisi ed Adiconsum Taranto Brindisi sul tema della prevenzione delle truffe agli anziani ed ai soggetti più fragili. “Anziani tutelati attenti ed informati. Truffe: come difendersi” ha registrato una grande partecipazione ed un notevole interesse da parte dei cittadini. Ad aprire i lavori il Presidente Anteas Brindisi, Antonio Palmieri, che ha ringraziato i cittadini, l’Arma dei Carabinieri, i rappresentanti delle categorie presenti e la Confederazione per la partecipazione sottolineando il lavoro di squadra con Adiconsum su temi di rilevanza sociale. Aspetto ripreso nell’intervento di saluto del Segretario generale Cisl Taranto Brindisi, Gianfranco Solazzo, che ha messo in evidenza la recrudescenza dei fenomeni criminosi in danno dei soggetti fragili in un Paese, il nostro, dove sempre più crescente è la popolazione anziana e la contestuale richiesta di protezione e tutele. Il Segretario ha poi sottolineato l’importanza dell’associazionismo per il ruolo svolto ed il contributo dato nel territorio da Adiconsum ed Anteas. Sono seguiti i saluti della Segretaria della FNP Taranto Brindisi, Anna Maria Recchia, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e piena collaborazione e del Presidente Adiconsum Taranto Brindisi, Antonio Bosco, che ha invitato ad estendere tale esperienza su tutto il territorio ragionale. Ad entrare nel vivo dell’argomento il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, Magg. Pasquale Penna, che, oltre a soffermarsi sulle varie tipologie di truffe riscontrate nell’esercizio della propria funzione, alcune delle quali ritenute paradossali ma incredibilmente vere, ha tracciato un profilo dei truffatori, delle tecniche utilizzate e delle potenziali vittime. Un quadro che ha reso possibile informare e formare i presenti anche su alcune precauzioni da tenere nel caso di contatti telefonici ad opera di sconosciuti e/o richieste di accesso nella propria abitazione per interventi manutentivi o vendite porta a porta. Una casistica variegata che ha colto l’attenzione ed ha stimolato la interazione dei presenti. A seguire l’intervento dell’Avv. Marco Elia, esperto di Adiconsum, che ha relazionato sulle azioni di tutela in caso di truffe e sulle varie tipologie dagli acquisti on line, alle truffe sentimentali sino ad arrivare a quelle legate alle credenze popolari con alcuni casi trattati che hanno interessato le cronache nazionali. Casi in cui la tutela del diritto non sempre risulta esercibile per il profilo dei truffatori e le condotte studiate a tavolino per non incorrere in pene restrittive motivo per il quale il consiglio è quello di prevenire. A concludere l’intervento degli esperti l’Avv. Rossana Palladino che, nell’introdurre il tema delle truffe bancarie finanziarie, ha espresso la necessità di approfondire tale argomento in appositi incontri tematici riscontrando l’ampio consenso dei presenti. Le conclusioni sono state affidate a Giuseppe Zippo, Componente l’ufficio di Presidenza di Adiconsum Taranto Brindisi, ed a Antonio Palmieri, Anteas Brindisi, che hanno rivolto un grazie ai cittadini che con la loro presenza hanno dato un senso e sostanza all’impegno sociale delle associazioni organizzatrici, all’Arma di Carabinieri per la disponibilità ed il costante ed incessante lavoro messo in campo per la legalità, per la sicurezza e per l’impegno sociale nelle comunità. Un grazie è stato rivolto agli esperti di Adiconsum per la professionalità e la disponibilità, ai responsabili delle categorie e dei servizi presenti ed alla Confederazione Cisl per il sostegno.