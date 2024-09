Anziani tutelati attenti ed informati. Truffe come difendersi! Prende il via l’inziativa promossa da Adiconsum ed Anteas

Si terrà, Mercoledì 25 Settembre alle ore 17.00 nella sala conferenze “A. Landella” presso la Cisl sita in Via Palmiro Togliatti 78 a Brindisi, il primo di una serie di incontri promosso da ANTEAS Brindisi e Adiconsum Taranto – Brindisi sul tema della tutela degli anziani ed i soggetti fragili. “Anziani tutelati attenti ed informati” non vuole essere solo uno slogan quanto una campagna mirata di informazione e formazione dei cittadini, grazie al supporto degli esperti dell’Adiconsum e al grande contributo dell’Arma dei Carabinieri, Comando provinciale di Brindisi, che ha accolto con grande disponibilità l’invito rivolto. Nel corso dell’inziativa parleremo di truffe agli anziani tema, purtroppo, ricorrente e delle varie tecniche utilizzate dai malfattori per raggirare ignari cittadini. Prevenzione, quindi, ma anche tutele attraverso l’informazione capillare sul territorio. Obiettivo primario, infatti, è quello di replicare tale esperienza nelle realtà presenti sul territorio provinciale coinvolgendo chi a vario titolo può contribuire a contrastare ciò che rappresenta una vera e propria piaga dei nostri tempi per le ripercussioni non solo dal punto di vita economico ma anche sociale e psicologico sulle persone. L’inziativa vedrà la partecipazione del Segretario Generale della UST CISL Taranto – Brindisi, Gianfranco Solazzo, della Segretaria FNP CISL, Anna Maria Recchia, del Presidente dell’Adiconsum Taranto – Brindisi, Antonio Bosco, e del componente l’ufficio di Presidenza di Adiconsum Taranto Brindisi, Zippo Giuseppe. Previsti, inoltre, gli interventi qualificati del Comando provinciale dei Carabinieri di Brindisi e degli Avv.ti Marco Elia e Rossana Palladino sulle azioni di prevenzione e tutela dei consumatori. La cittadinanza è invitata a partecipare.