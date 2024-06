“Aperitivo al chiaro di luna”, continua la raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo digitale all’avanguardia

Presso la Lega Navale di Brindisi è stato organizzato un “Aperitivo al chiaro di luna”, evento solidale con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare un Ecografo Digitale all’avanguardia per l’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, Brindisi. L’acquisto di questo Ecografo LOGIQ S8 XDclear 2.0+ risulta fondamentale per la prevenzione del tumore al seno per tutta la provincia e non solo, perché “La prevenzione oncologica, opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia- Dr. Tonino Di Giulio”. L’evento è stato organizzato da: la Fondazione “Tonino Di Giulio”, il CSV Brindisi-Lecce, la rete delle associazioni Onco-Ematologiche, con il Patrocinio del Comune di Brindisi, Europa Donna Italia, Europa Donna Puglia. Parecchie e significative le adesioni ricevute, finora, da parte di: il Comune di Oria, la Società Cooperativa Sociale “Senza Confini”, il Comune di San Vito dei Normanni in collaborazione con “Lions Club”, le Associazioni:”Tutto quello che vorrei”, “Raggio di Sole” e “Centro Anziani”, il “Liceo Palumbo” di Brindisi, “AIL” sezione di Brindisi, “Collegio del Geometri” di Brindisi e tanti privati cittadini. Durante la serata, la Lega Navale di Brindisi ha donato 500 euro per la nobile causa. Lo stato delle donazioni sarà aggiornato costantemente. L’impegno deve continuare e, sicuramente, cittadini, imprenditori, imprese pubbliche e private, Ordini Professionali, Associazioni e Club di servizio non faranno mancare il loro sostegno, evidenziando, così, grande sensibilità. L’obiettivo è quello di arrivare a 40.000 euro e si spera di raggiungerlo al più presto. È necessario supportare medici e personale sanitario che lavorano con dedizione e grande professionalità ed è importante organizzare eventi che possano sensibilizzare al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato. Tanti i presenti che hanno voluto condividere le importanti informazioni riguardanti i grandi successi della Breast Unit di Brindisi e le riflessioni sull’importanza della prevenzione. Anna Consales