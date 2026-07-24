Aperitivo con l’Autrice: Valentina Nuccio presenta “L’uomo di latta” alla terrazza del Susumaniello

Giovedì 30 luglio, alle 20, la terrazza della vineria Susumaniello ospiterà l’evento “Aperitivo con l’Autrice”, promosso da Francesca Romana Intiglietta (The Book Planner) e Miali Vini. Protagonista della serata sarà la scrittrice Valentina Nuccio, che presenterà il romanzo “L’uomo di latta” (Santelli Editore) in un dialogo con il giornalista Andrea Contaldi. L’appuntamento vedrà anche le esposizioni pittoriche tematiche a cura di Ilaria Marsella.

Il romanzo segue le vicende di Spiridione Lobianco, geometra quasi sessantenne nello spettro autistico. La sua esistenza abitudinaria e riservata cambia radicalmente con il trasferimento da Monza a Lecce: un viaggio interiore di rinascita, amicizia e riscoperta dell’amore che abbatte la paura del cambiamento.

Un’occasione unica per fondere letteratura, arte e degustazione nella suggestiva cornice della vineria Susumaniello.