Aperte le iscrizioni allo Snorkelday di Torre Guaceto, l’evento organizzato per sensibilizzare gli utenti sul tema del rispetto del mare. Un’attività gratuita fissata per il prossimo 19 agosto e messa in campo dal Consorzio di Gestione della riserva, Decathlon Brindisi e cooperativa Thalassia.

Dallo sport alla tutela attiva. Tornano le iniziative organizzate nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno dal Consorzio di Torre Guaceto e Decathlon Brindisi.

Eventi di pulizia spiagge ed attività fisica in natura pensati per avvicinare l’utenza alla fruizione sostenibile, realizzati grazie all’apporto operativo delle guide ambientali Thalassia. Il prossimo appuntamento è fissato per il prossimo 19 agosto.

Una mattinata dedicata allo snorkeling, un’escursione nell’area marina protetta con maschera e pinne per scoprirne i tesori nascosti sotto il pelo dell’acqua.

I posti disponibili sono limitati. Per riservare il proprio posto, basta iscriversi all’evento attraverso il seguente link https://esperienzasportiva.decathlon.it/evento.php?enc=1&str=dTVLZS9lbGZnZHJQZjBrN0dEbkpRQT09&ser=K0VmSzVCMXU1cGkvNGNtMy9BVGVtQT09&cv=QnE0SExnK0RxcDdMS255OEE1NUNVdz09