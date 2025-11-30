Apertura porta Tahon de Revel. I brindisini a passeggio nel seno di Ponente

Apertura straordinaria questa domenica, tra sole e vento, di porta Tahon de Revel del Castello Svevo per poter consentire a tanti brindisini e turisti di attraversare il lungomare interno, in area seno di Ponente, normalmente interdetta al passaggio. Una lieta iniziativa che ha visto partecipare tante famiglie, con bambini che forse mai avevano visto questa parte di Brindisi, tra mare, paesaggio mozzafiato e navi militari. Attraverso porta Monsignore, in via provinciale San Vito, si e’ poi arrivati al parco Cillarese. Nei mesi scorsi c’è stata una petizione per chiedere alla Marina Militare il passaggio libero in questa zona almeno nelle ore diurne di tutti i giorni.