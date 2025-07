Apertura serale del Mercato di S.Elia – Via libera di Fiva/Confcommercio Brindisi. Nuzzo (Fiva): “Abbiamo dato il via libera al Comune di Brindisi perché riteniamo che vadano create queste opportunità di lavoro”

Apertura serale del Mercato settimanale di Brindisi – Via libera di Fiva/Confcommercio Brindisi. Nuzzo (Fiva): “Abbiamo dato il via libera al Comune di Brindisi perché riteniamo che vadano create queste opportunità di lavoro”

La Fiva/Confcommercio di Brindisi ha dato il proprio assenso al Comune di Brindisi per l’apertura serale, nella giornata del 17 agosto 2025, del Mercato del rione Sant’Elia, nella fascia oraria dalle 17 alle 24.

Tale apertura è stata disciplinata da una apposita ordinanza sindacale del Comune di Brindisi che tiene conto delle esigenze che abbiamo manifestato al dirigente del settore Attività Produttive.

“L’apertura serale del mercato del rione Sant’Elia di Brindisi – afferma il responsabile per la provincia di Brindisi della Fiva/Confcommercio, Giuseppe Nuzzo – rappresenta una opportunità per gli operatori del settore ed aggiunge un luogo di incontro per cittadini e turisti in un giorno in cui in città si registrano solitamente presenze supplementari dovute alla stagione turistica. Colgo l’occasione per sottolineare il clima di forte collaborazione e di dialogo che abbiamo instaurato anche con l’Amministrazione Comunale di Brindisi, nell’esclusivo interesse degli operatori delle aree mercatali”.

La decisione assunta dal sindacato di categoria Fiva è stata ampiamente condivisa dai vertici provinciali di Confcommercio Brindisi.