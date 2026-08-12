Apertura straordinaria a Ferragosto della Collezione Archeologica Faldetta



A Ferragosto il museo apre le sue porte al pubblico, offrendo a cittadini e visitatori

l’opportunità di scoprire fondamentali testimonianze archeologiche del territorio pugliese.

Ospitata nell’elegante Palazzina del Belvedere, la Collezione Archeologica Faldetta si

affaccia sul porto interno di Brindisi dalla splendida terrazza panoramica. La palazzina fu

realizzata nell’ambito del progetto di sistemazione della Scalinata Virgilio, in concomitanza

con l’edificazione del Monumento Nazionale al Marinaio d’Italia.

La collezione documenta un’ampia varietà di produzioni e culture attraverso un ricco

patrimonio di reperti. Tra i materiali esposti figurano ceramiche micenee, corinzie, attiche a

figure nere, italiote a figure rosse, ceramiche a vernice nera, bruna e rossa, produzioni in

stile Gnathia e ceramiche di produzione messapica.

Completano la raccolta esempi di reperti in pasta vitrea e in bronzo, oltre ad alcuni esemplari

di coroplastica e scultura di ambito indiano.

Uno degli elementi di maggiore interesse della collezione è rappresentato dall’unicità di

alcuni esemplari, tra i quali spicca, per il suo notevole valore artistico e storico, un cratere a

campana di produzione protoapula del IV secolo a.C., attribuito dal professor Arthur Trendall

alla cerchia del Pittore di Tarporley.

L’apertura straordinaria di Ferragosto è un’occasione per vivere il patrimonio culturale di

Brindisi anche durante la giornata festiva, unendo alla visita della collezione la possibilità di

ammirare dalla Palazzina del Belvedere uno dei suggestivi affacci sul porto interno della

città.

Informazioni e orari di apertura disponibili sul sito www.pastpuglia.it