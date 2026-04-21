Aperture straordinarie per il 25 aprile e il primo maggio al castello di Carovigno

In occasione della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, la Associazione Le Colonne

in collaborazione con il Comune di Carovigno garantirà la fruizione del Castello dalle ore 10:00 alle

13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Un’opportunità per immergersi nella storia del maniero e lasciarsi

affascinare dai suoi scorci suggestivi, approfittando dell’atmosfera delle giornate festive.

Situato nel cuore del borgo antico di Carovigno, il castello rappresenta una vera perla del patrimonio

storico della Puglia. Tra le sue mura si snoda una storia lunga secoli, fatta di vicende, trasformazioni

e racconti che prendono vita nelle sue sale. La visita diventa così un’esperienza immersiva, capace di

accompagnare il visitatore in un viaggio nel tempo, sulle tracce del passato.

Sarà possibile scegliere tra visite guidate, condotte da personale qualificato dell’associazione, e visite

autonome con audioguida disponibile in cinque lingue, per un’esperienza accessibile e coinvolgente

per tutti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.pastpuglia.it o

scaricare l’app PastPuglia.