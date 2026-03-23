Aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta al Castello di Carovigno

In occasione delle festività pasquali, il Castello di Carovigno sarà aperto al pubblico anche domenica

5 aprile e lunedì 6 aprile, offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di scoprire uno dei principali

luoghi di interesse storico e culturale del territorio.

Il maniero sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, con ultimo ingresso

consentito fino a mezz’ora prima della chiusura.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne in collaborazione con il Comune di Carovigno,

propone un’occasione per arricchire le giornate festive con un’esperienza culturale, permettendo di

conoscere da vicino il patrimonio architettonico del castello e la sua storia. I visitatori potranno

scegliere tra visite guidate condotte da personale abilitato dell’Associazione oppure percorsi

autonomi con audioguida disponibile in cinque lingue.

Per una migliore gestione degli ingressi, è consigliata la prenotazione online sul sito

www.pastpuglia.it, dove è possibile selezionare l’orario desiderato.

Il Castello è aperto durante tutto l’anno: orari e aggiornamenti sono consultabili sul sito

www.pastpuglia.it e sull’app dedicata PastPuglia.