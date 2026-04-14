Appalti, diritti e legalità, la Cgil Brindisi rilancia la proposta di legge contro abusi e lavoro irregolare



Massimo Di Cesare (Cgil): «Serve una svolta vera per fermare lo

sfruttamento e rimettere al centro dignità e sicurezza del

lavoro»

La CGIL di Brindisi interviene con forza sul tema degli appalti e dei

subappalti, rilanciando nel territorio l’iniziativa nazionale per una

proposta di legge di iniziativa popolare che punta a contrastare

le distorsioni del sistema e a rafforzare tutele e diritti per

lavoratrici e lavoratori.

In un contesto segnato da una crescente frammentazione dei cicli

produttivi e da un uso spesso improprio delle esternalizzazioni, la

Cgil evidenzia come il ricorso incontrollato ad appalti e subappalti

stia generando effetti pesanti: precarietà diffusa, abbassamento

dei salari, indebolimento della sicurezza e diffusione di pratiche

irregolari che alterano la concorrenza tra imprese.

«Non possiamo accettare che il lavoro venga spezzettato e svuotato

di diritti attraverso meccanismi che troppo spesso favoriscono solo

il risparmio sui costi a discapito delle persone», dichiara il

segretario generale della Cgil Brindisi, Massimo Di Cesare. «La

proposta di legge rappresenta una risposta concreta per ristabilire

regole chiare e garantire condizioni dignitose lungo tutta la filiera

degli appalti».

Al centro dell’iniziativa vi è l’obiettivo di mettere un argine allo

sfruttamento, al lavoro nero e al dumping contrattuale, fenomeni

che incidono profondamente anche sul tessuto produttivo

brindisino, dove numerosi settori sono caratterizzati da catene di

appalto complesse e spesso poco trasparenti.

La Cgil di Brindisi si sta già organizzando per sostenere

attivamente la campagna di raccolta firme che partirà nelle

prossime settimane, promuovendo momenti di confronto,

assemblee nei luoghi di lavoro e iniziative pubbliche per

coinvolgere lavoratori, cittadini e realtà sociali del territorio.

«Questa battaglia riguarda non solo chi lavora negli appalti, ma

l’intero sistema produttivo e la qualità dello sviluppo», prosegue Di

Cesare. «Contrastare il dumping e l’illegalità significa difendere

anche le imprese sane e costruire un mercato basato su regole

giuste e trasparenti».

Il sindacato sottolinea inoltre il ruolo fondamentale della

contrattazione collettiva come strumento per migliorare le

condizioni di lavoro e rafforzare i diritti, evidenziando come la

frammentazione contrattuale rappresenti uno dei principali fattori

di indebolimento delle tutele.

«Dobbiamo riportare al centro il lavoro stabile, tutelato e sicuro,

superando logiche che scaricano sui lavoratori i costi della

competizione», aggiunge il segretario. «Per questo la proposta di

legge è un passaggio fondamentale, ma serve anche un impegno

costante nei territori e nei luoghi di lavoro».

La Cgil Brindisi ribadisce quindi il proprio impegno a sostenere con

determinazione questa iniziativa, promuovendo una mobilitazione

ampia e partecipata per affermare un modello di sviluppo fondato

sulla legalità, sulla dignità del lavoro e sulla piena tutela dei

diritti.

Nei prossimi mesi saranno avviate ulteriori iniziative pubbliche e

momenti di confronto per rafforzare la consapevolezza sul tema e

costruire un percorso condiviso che veda protagonisti lavoratori,

istituzioni e comunità locali. «I diritti non si appaltano», conclude

Di Cesare, «e il nostro compito è farli vivere ogni giorno, dentro e

fuori i luoghi di lavoro».