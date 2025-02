Appalti pubblici. I costruttori edili dell’Ance si sono confrontati sul Nuovo Codice dei Contratti

Partecipato e importante convegno questo pomeriggio presso l’Hotel Nettuno sul tema “Legalità, sicurezza e qualità nelle opere pubbliche alla luce del correttivo 209/24, organizzato da ANCE Brindisi, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Un’importante occasione di studio e approfondimento sulle recenti novità normative. L’evento è stato organizzato con il contributo anche dell’Ordine degli Ingegneri di Brindisi e dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ed è’ stato dedicato al Correttivo 209/24 al Nuovo Codice dei contratti pubblici, con un focus particolare sulla tutela delle PMI e sulla fase esecutiva dell’appalto.

L’incontro ha visto la partecipazione di autorevoli relatori del settore, tra cui rappresentanti delle istituzioni, esperti di diritto amministrativo e professionisti del comparto delle opere pubbliche. Queste le principali novità introdotte dal Correttivo 209/24: Panoramica generale sulle novità introdotte dal 209/24;

La qualificazione degli operatori economici; Equo compenso ed equo ribasso nei servizi tecnici; Le competenze del RUP, i requisiti tecnici e la sfida del BIM; Il ruolo centrale del CCT nel correttivo nella risoluzione delle riserve e il raggiungimento del principio di risultato; Possibili modifiche future al Correttivo.

L’incontro – come ha ribadtio il Presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa – ha rappresentato un’opportunità di rilievo per gli operatori del settore, consentendo un confronto diretto sulle nuove normative e sul loro impatto operativo. Un’occasione imperdibile per approfondire i cambiamenti normativi e discutere delle sfide e delle opportunità che questi porteranno nel panorama degli appalti pubblici. Tra gli argomenti trattati anche la legalità nell’espletamento degli appalti, con riferimento a possibili infiltrazioni mafiose. Su questo punto è intervenuto l’on. Mauro D’Attis, vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha ribadito la continuità nella lotta alla mafia e che c’è’ la certezza che ora non ci sono infiltrazioni mafiose nell’espletamento di gare ad evidenza pubblica. Ha introdotto i lavori il presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa. Presenti il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, il Sindaco Giuseppe Marchionna e le maggiori cariche istituzionali del territorio provinciale, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine degli Ingegneri.