Appalto mensa scolastica – Sottoscritto accordo tra Ladisa e Confial

In data odierna la Società Ladisa vincitrice del Capitolato D”Appalto Mensa Scolastica Comune di Brindisi e la Segreteria Regionale di Confial Puglia e Provincia di Brindisi rappresentata dal Segretario Regionale Confial Brindisi Dott. ANGELO BRAMATO e Confial Fialtucs Brindisi Sig.ra ANNARITA CRUDO, hanno sottoscritto accordo in relazione alla norma contrattuale per il rispetto della Clausola Sociale.

Tutti i lavoratori come da elenchi consegnati hanno avuto diritto al passaggio a stessi patti e condizioni, inoltre in accordo con la Società Ladisa si è riconosciuto ai lavoratori aventi diritto un aumento di livello nel rispetto del CCNL di Categoria con il riconoscimento del 6 livello Super.

Inoltre è stato riconosciuto l’integrativo Provinciale sinora non elargito dalla Società Uscente.

A tutti i lavoratori sono stati garantiti tutti i diritti acquisiti.

Riteniamo di aver dato con questo accordo massima tutela per tutti i lavoratori.

Il Segretario Regionale Confial Puglia

Angelo Bramato

Confial Terziario Brindisi Annarita Crudo