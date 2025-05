Appalto rifiuti – Ass. Antonucci: “L’ingresso del nuovo gestore è ormai alle porte. Prevediamo di concludere tutto entro la prima decade di giugno”

Le prossime settimane saranno decisive per la definizione del problema riguardante l’ingresso del nuovo gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Brindisi.

Giovedì 8 maggio il dirigente della ripartizione Ambiente incontrerà i rappresentanti della società Teknoservice per definire ulteriori dettagli legati all’avvio del servizio.

Il Consiglio Comunale, invece, nei giorni successivi approverà il PEF (Piano Economico Finanziario) riguardante i rifiuti. Dopo di che si potrà procedere con la firma del contratto.

L’avvio del servizio da parte di Teknoservice dovrebbe avvenire entro la prima decade di giugno.

“Siamo già a lavoro da tempo per definire sistemi efficaci per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini – afferma l’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci – e per far aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Ovviamente sarà necessaria la collaborazione di tutti, così come saranno indispensabili sistemi di controllo che consentiranno di individuare chi non rispetta le regole, a danno di tutti coloro – e sono tanti – che vogliono vivere in una città pulita ed accogliente”.

Si rende noto, infine, che l’Amministrazione Comunale si costituirà in giudizio avverso ad un ricorso al Tar, con richiesta di sospensiva, proposto dalla società Avr per l’Ambiente.