Appello ad associazioni, movimenti, singoli cittadini, per condividere una iniziativa proposta dalla Global Sumud Flotilla  a sostegno del “Movimento dei fenicotteri”  albanese per il 20 Agosto a Brindisi

Appello a tutte le associazioni , movimenti , singoli cittadini, per condividere una iniziativa proposta dalla Global Sumud Flotilla a sostegno del “Movimento dei fenicotteri” Albanese per il 20 Agosto a Brindisi.
L’invito è a partecipare Giovedì 13 Agosto alle ore 18,00 presso la sede del Comitato presso Cobas in Viale Commenda 74,con la partecipazione di Tony La Piccirella referente Global Sumud Flotilla arrestato più volte da Israele per i convogli umanitari da far arrivare a Gaza.
Il Comitato “Contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la Pace” di Brindisi lancia un appello per sostenere ed organizzare tutti insieme quella che ci è stata proposta come una iniziativa simbolica della Global Sumud Flotilla per l’Albania in collegamento con il “Movimento dei fenicotteri”; iniziativa inserita all’interno di una campagna più vasta sul processo di colonizzazione delle coste dell’intero Adriatico con l’ausilio di tre barche.
Ricordiamo in proposito l’importante iniziativa realizzata dal nostro Comitato nei giorni scorsi sui terreni dove cercano di costruire un megaresort a Mogale-Ostuni,con investimenti anche israeliani.
Sosteniamo il Movimento dei fenicotteri che si caratterizza contro la svendita dei territori e contro una corruzione sempre più diffusa , un movimento che coinvolge milioni di Albanesi ma rimosso completamente nell’informazione ufficiale in Italia.
La giornata che vede coinvolta Brindisi è il 20 Agosto .
Ci è stata proposta con le seguenti modalità:
-le tre barche arrivano il 20 Agosto mattina davanti le scalinate Virgilio
-ore 11,00 conferenza stampa con la Global Sumud Flotilla e le organizzazioni che aderiscono vicino il bar Betty
-ore 21,00 Parole e Musica sul lungomare Regina Margherita.
-ore 24,00 saluto alle barche in partenza per l’Albania.
Comitato “Contro il Genocidio del Popolo Palestiense, contro il riarmo, per la pace”