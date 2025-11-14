Appello dei Cobas per una manifestazione unitaria a Brindisi

Appello per una manifestazione unitaria Brindisina in occasione dello sciopero generale nazionale programmato per il 28 Novembre 2025 dal Cobas insieme a tutti i sindacati di Base.

A Brindisi l’appuntamento è alle ore 9,00 in Piazza Crispi(stazione F.S.) da dove partirà un corteo che finirà in Piazza Santa Teresa dove una delegazione chiederà di essere ricevuta.

Utilizziamo questa data per chiedere al Governo che gli impegni presi per Brindisi devono diventare realtà nel più breve tempo possibile.

Lo sciopero è contro la finanziaria del governo Meloni dove i pochi euro che rivengono dal fisco vengono risucchiati dalla inflazione e dall’aumento continuo dei prezzi.

Si chiede di non spendere in armi e partecipazione alle guerre in corso, Ucraina e sostegno al genocidio di Israele; di investire tutti quei miliardi euro in sanità, scuola , servizi sociali, e ad altri settori importanti della società.

Chiediamo a tutti che la giornata di sciopero del 28 Novembre a Brindisi diventi un giorno di lotta memorabile.

Facciamo appello a tutti i lavoratori/trici , alle RSU di ogni azienda,a tutte le altre organizzazioni sindacali, di base e non, agli studenti/esse, a tutti i cittadini,a scendere uniti in piazza per bloccare tutte le attività e lanciare un chiaro segnale al Governo che con Brindisi non si scherza .

E’ una intera città che vive con apprensione questi giorni a partire dai 50 licenziamenti dei lavoratori della SIR , che si occupavano dello scarico del carbone, che scatteranno il 31 Dicembre 2025 e della grave crisi delle ditte della logistica come preannuncio del disastro occupazionale già in atto nel Petrolchimico ,dell’Euroapi, di tante altre situazioni minori.

Dobbiamo spingere come comunità brindisina a far sì che le manifestazioni di interesse delle aziende ad investire a Brindisi si trasformino presto in realtà, altrimenti è la fine per questa città e per questa provincia.

Riponiamo inoltre completa fiducia nel Commissario sulla “Decarbonizzazione” che è il Signor Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale , entrato in carica dal Maggio scorso .

Il 17 Novembre 2025 si svolgerà a Roma, al Ministero delle imprese, una riunione del tavolo della “Decarbonizzazione”; il Cobas in quella occasione sosterrà con forza e determinazione che le promesse non devono rimanere tali .

Lo sciopero del 28 Novembre per il territorio brindisino deve diventare una grande risposta al Governo Nazionale ;siamo una città che ha pagato fin troppo e che deve rinascere su basi completamente nuove.