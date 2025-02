Appena concluso l’attivo di tutti i delegati Femca Cisl della società ENI Versalis

Svolto un attento approfondimento sull’incontro tenuto ieri a Roma tra le Segreterie Nazionali ed ENI Versalis in merito al piano di trasformazione proposto dall’azienda.

Confermata la fermata dell’impianto Craking entro marzo, tuttavia in risposta alle richieste delle segreterie presenti al tavolo l’impianto verrà messo in stato di conservazione, al fine di cogliere eventuali significative e strutturali riprese delle condizioni di mercato tali da giustificare la sua rimessa in servizio.

Lo sviluppo della nuova iniziativa industriale sarà strutturato attraverso la partecipazione in JV con Seri Industrial ma le parti convengono che i lavoratori oggetto di trasferimento nella nuova società manterranno l’identità ENI conservando le salvaguardie ed i trattamenti economici previsti.

Nella fase transitoria, e fino all’avvio delle nuove produzioni, il personale sarà impiegato nelle attività ancora operative, in quelle di messa in conservazione degli impianti e nelle operazioni di costruzione delle nuove unità produttive.

Previsto anche l’avvio di attività di formazione per la riqualificazione delle competenze del personale.

Dopo lunga e approfondita discussione si è giunti alla stesura di un verbale di incontro, propedeutico al Protocollo di Intesa che sarà siglato in sede ministeriale, che sintetizza quanto discusso ed al cui interno sono stati fissati alcuni altri punti dai quali a nostro avviso non si può prescindere: mantenimento dei livelli occupazionali e coinvolgimento dell’indotto locale per far si che nessun posto di lavoro vada perduto.

Marcello De Marco Segretario Generale Femca Cisl Taranto Brindisi