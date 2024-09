Appia Day 2024 – Domani lezione pubblica itinerante nell’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni

L’iscrizione della Via Appia Regina Viarum nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, il 27 luglio scorso, ha dato impulso all’avvio di un fitto calendario di iniziative che mirano a valorizzare questo importante sistema monumentale, segnatamente sui territori attraversati dalla storica via.

L’occasione, corroborata quest’anno dal riconoscimento UNESCO, è l’appuntamento annuale con l’APPIA DAY, che da anni celebra la storia e la bellezza della Regina Viarum. Sono previste giornate ricche di incontri e di attività, a piedi e in bici, con l’apertura straordinaria e gratuita dei monumenti che si snodano lungo la storica via da Roma a Brindisi.

È stata creata una rete tra Comuni, soggetti pubblici, enti locali, rappresentanze professionali, associazioni e organismi diversi, costituitisi lo scorso agosto in un unico coordinamento, sia per porre le basi della governance del Sito Unesco, sia per l’organizzazione e la messa in atto delle iniziative in calendario in tutta la provincia di Brindisi dal 19 settembre al 6 ottobre 2024.

Il programma prevede eventi culturali, lezioni itineranti e visite guidate gratuite, che mettono al centro la Regina Viarum, stabilendo appuntamenti lungo l’Appia Claudia e l’Appia Traiana.

Italia Nostra Sezione di Brindisi, nel quadro del ricco programma di iniziative dell’APPIA DAY 2024, organizza per domenica 22 settembre, alle 17.30, una «Lezione pubblica itinerante», con ingresso gratuito, all’interno dell’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni (sottostante il Nuovo Teatro Verdi) e dell’area archeologica di via Casimiro. Si tratterà di una visita particolarmente qualificata, con gli approfondimenti storici a cura della professoressa Giovanna Cera, docente di Urbanistica romana e greca e Topografia antica all’Università del Salento.

INGRESSO LIBERO