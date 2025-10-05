Facebook Instagram
formavobis2
ISCRIVITI

“Appia Day 2025”. “A piedi lungo la Regina Viarum”


Nell’ambito delle attività organizzate in occasione della giornata “Appia Day”, l’evento nazionale con appuntamenti che si snodano da Roma a Brindisi, sabato 4 ottobre, a Brindisi, si è tenuta una passeggiata guidata con rievocatori storici e letture teatralizzate: “A piedi lungo la Regina Viarum”. Le guide abilitate dell’Associazione “Le Colonne” hanno condotto i partecipanti in un viaggio attraverso alcuni luoghi importanti, un percorso lungo il centro storico con i rievocatori storici di Brvndisivm Historica A.p.s. Molto interessanti le letture tematiche teatralizzate a cura di Francesco Sciascia, attore della Compagnia teatrale Attoterzo. Una compagnia di giovani artisti e professionisti pugliesi che condividono l’amore per lo spettacolo e per il teatro musicale. Il gruppo si è ritrovato presso la Scalinata Virgilio per poi proseguire verso l’area archeologica di Palazzo Guerrieri, gli scavi di Via Casimiro, l’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni e la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna. Una passeggiata molto interessante e culturalmente motivante. L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, dal 2018, organizza le attività in occasione della giornata nazionale “Appia Day”, un appuntamento che diventa sempre più importante. Anna Consales

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
snim
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning