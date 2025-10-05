“Appia Day 2025”. “A piedi lungo la Regina Viarum”



Nell’ambito delle attività organizzate in occasione della giornata “Appia Day”, l’evento nazionale con appuntamenti che si snodano da Roma a Brindisi, sabato 4 ottobre, a Brindisi, si è tenuta una passeggiata guidata con rievocatori storici e letture teatralizzate: “A piedi lungo la Regina Viarum”. Le guide abilitate dell’Associazione “Le Colonne” hanno condotto i partecipanti in un viaggio attraverso alcuni luoghi importanti, un percorso lungo il centro storico con i rievocatori storici di Brvndisivm Historica A.p.s. Molto interessanti le letture tematiche teatralizzate a cura di Francesco Sciascia, attore della Compagnia teatrale Attoterzo. Una compagnia di giovani artisti e professionisti pugliesi che condividono l’amore per lo spettacolo e per il teatro musicale. Il gruppo si è ritrovato presso la Scalinata Virgilio per poi proseguire verso l’area archeologica di Palazzo Guerrieri, gli scavi di Via Casimiro, l’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni e la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna. Una passeggiata molto interessante e culturalmente motivante. L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, dal 2018, organizza le attività in occasione della giornata nazionale “Appia Day”, un appuntamento che diventa sempre più importante. Anna Consales