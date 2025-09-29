Facebook Instagram
Appia Day – Un ricco programma di eventi tra storia, natura e cultura

In occasione dell’Appia Day, le città di Brindisi, Oria, Ostuni, Mesagne, Latiano, Castellaneta, Taranto, Fasano, Francavilla, Laterza, Monopoli, San Vito dei Normanni, Carovigno e altri centri lungo l’antica Regina Viarum promuovono un ricco calendario di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e culturale della Via Appia, patrimonio UNESCO.

Il programma ha preso avvio già dal 28 luglio scorso a Oria (BR) con la mostra fotografica “Paesaggi culturali lungo la via dei popoli” presso Palazzo Martini, aperta fino al 1° dicembre, e prosegue con eventi diffusi nei territori attraversati dall’antico tracciato.

