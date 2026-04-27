Appia Rugby Brindisi ad un passo dalla finale play-off!

La semifinale dei playoff promozione del girone Puglia-Calabria della Serie C di rugby tra Rugby Rende e Appia Rugby Brindisi, giocatasi a Rende ieri domenica 26 aprile, si preannunciava come una sfida ardua, e così è stato. Match segnato dal caldo torrido con il terreno di gioco in condizioni che non hanno reso facile il gioco per entrambe le squadre.

L’Appia arriva a questa sfida con diversi cambi di formazione, che creano non pochi grattacapi ai coach Bonaparte – D’Oria: tornano dopo gli infortuni Della Rosa e Ferrarese, Bonaparte non forza il rientro e viene ancora tenuto a riposo, mentre Rosato viene spostato al numero 10 con Perrucci confermato come mediano di mischia. Esordio dal 1° per Gonzalez, proveniente dall’Under 18 brindisina, con un altro “under”, Rubino, nuovamente titolare.

La cronaca del match registra un avvio arrembante dei padroni di casa che segnano la prima meta dopo neanche 5 minuti di gioco, sfruttando un errore tattico dell’Appia sullo sviluppo di una touche. Tremano le gambe a Brindisi, fino a quando D’Oria, al 12′, fa tirare un sospiro di sollievo ai compagni, risolvendo con una splendida azione personale: parte da metà campo, supera la difesa avversaria e sigla la prima meta per gli ospiti. È l’inizio della reazione della squadra brindisina, che, da questo momento, si fa vedere in attacco con una determinazione crescente.

La partita cambia definitivamente con la doppietta di Konate, sempre abile nel creare dal nulla spazi tra le difese avversarie. Il Rende, pur contestando su ogni pallone e in ogni punto di incontro, non riesce a fermare l’avanzata di Brindisi, che chiude il primo tempo in vantaggio per 17-5.

Nel secondo tempo, l’Appia cerca subito di chiudere il match con la marcatura di D’Oria ma il Rende non demorde e accorcia le distanze con una meta che sembra riaprire il match.

Ma l’Appia risponde subito con Ferrarese, prima, e poi Hatum, subentrato dalla panchina, a spingere definitivamente la partita sui binari giusti per i brindisini. Con due marcature in rapida successione, Hatum dà un impatto devastante sia in difesa che in attacco. La sua performance esplosiva gli vale il titolo di man of the match, contribuendo con forza all’allungo decisivo per il 43-10 finale.

Un plauso va anche a Melacca, che, spostato al numero 10 dopo l’infortunio di Rosato, si comporta egregiamente in un ruolo che non gli è congeniale. Con il suo controllo del gioco, riesce a gestire la squadra e a togliere diverse castagne dal fuoco, dando un rilevante contributo al risultato finale.

Alla fine, l’Appia è riuscita ad esprimere il suo valore in una partita che poteva mettersi su una strada impervia ma è stata capace di domare e controllare con carattere e intelligenza. Nonostante il Rende abbia lottato su ogni pallone, spinta dal supporto dei suoi tifosi, la qualità di gioco e la solidità dei brindisini sono emersi chiaramente.

Con il 43-10 in tasca, l’Appia Rugby si prepara per il match di ritorno a Sant’Elia domenica 3 maggio, dove si deciderà chi sfiderà in finale la vincente tra Trepuzzi e Santeramo. La strada verso la promozione continua e l’Appia ha tutte le carte in regola per puntare dritta alla finale promozione!