L’Appia Rugby Brindisi arrivava alla sfida al “Malcarne” di Sant’Elia contro il Messina – prima in classifica del Girone 6 della serie B – leccandosi le ferite delle due sconfitte consecutive, prima a Napoli, sul campo della Partenope, poi a Benevento. Le trasferte in terra campana avevano, infatti, ridimensionato l’entusiasmo dopo la gloriosa vittoria della prima giornata contro il Bari. Serviva una reazione d’orgoglio, e la squadra di casa l’ha data.

Il punteggio finale di 20-27, racconta solo in parte una gara in cui l’Appia, neopromossa, ha tenuto costantemente il fiato sul collo della prima della classe, vendendo cara la pelle contro un avversario che ha dovuto sudare ogni punto.

Diverse novità nel XV di partenza dei brindisini. Torna tra i titolari, dopo mesi di assenza, D’Oria nel ruolo di ala, mentre in cabina di regia si registra l’esordio del mediano di mischia Brillantina. Dalla panchina esordirà invece al secondo tempo il tallonatore Di Summa. Rientrano inoltre tra i quindici Palluzzi all’ala e il capitano Mangione, insieme a Gonzalez, questi ultimi entrambi assenti a Benevento per infortunio.

L’avvio è tutto a tinte biancazzurre. Dopo un primo tentativo fallito dalla piazzola, Rosato (entrato a sostituire Brillantina dopo pochi minuti dal fischio iniziale) sblocca il match con il calcio piazzato del 3-0. La risposta del Messina è immediata e furiosa: con due mete realizzate e trasformate nel giro di dieci minuti che ribaltano l’inerzia sul 3-14. L’Appia non si disunisce: una terza marcatura ospite sfuma per un soffio, e i padroni di casa ne approfittano per accorciare la distanza sul tabellino con la meta di Jeannin che schiaccia l’ovale al termine di un’entusiasmante carica dalla moule. Nel finale di frazione il Messina, però, allunga ancora, portando il risultato al riposo sul 10-19.

Nel corso del primo tempo la disciplina ha presentato il conto a entrambe le squadre, con un cartellino giallo per parte (per l’Appia viene ammonito Gonzalez).

In apertura di ripresa i brindisini tornano sotto con la meta di D’Oria (15-19), segno di una squadra che non vuole arrendersi e vuole tentare di sovvertire il pronostico sfavorevole della vigilia. Nel frattempo, entrano dalla panchina il già citato Di Summa e il pilone Brogno.

Il Messina non si lascia intimorire e prende il largo con altre due mete che permettono ai siciliani non solo di allungare sul 15-27 ma anche di pescare il bonus offensivo. Arriva il turno di Brigante, Ligorio, Gemma e Calavita Andrea che entrano dalla panchina.

Nel momento peggiore della partita, però, l’orgoglio ferito dei padroni di casa dell’Appia infonde la forza giusta per reagire. Nel finale, sotto una pioggia battente, arriva la seconda meta personale di D’Oria (non trasformata) che fissa il punteggio sul 20-27 e accende gli ultimi minuti di assedio. Il XV brindisino spinge fino al triplice fischio, costringendo il Messina a una difesa compatta e ordinata per portare a casa il risultato.

Nonostante l’inclemenza del tabellino finale che dice “sconfitta”, la prestazione fornita dall’Appia Brindisi questa domenica al campo “Malcarne” di Sant’Elia dice tanto altro.

Il Brindisi ha messo in seria difficoltà la capolista dal primo all’ultimo minuto, chiudendo il match all’arrembaggio, nella metà campo avversaria, con la voglia di riaprire una partita che pareva compromessa. Una prova che restituisce fiducia dopo le due sconfitte consecutive fuori dalle mura amiche e che dimostra come questa squadra abbia le qualità per giocarsela con chiunque. Ma soprattutto che Sant’Elia sarà un campo “caldo” per chiunque venga a giocare contro il XV brindisino.

Ora una settimana di riposo, utile per recuperare energie e ricaricare le batterie: il campionato riprenderà il 29, quando l’Appia sarà di scena a Ragusa sul campo del XV del Sud-Est (franchigia che unisce Ragusa e Siracusa), un’altra trasferta proibitiva, almeno sulla carta. Ma dopo quanto visto contro il Messina, tutto ci si può attendere dall’Appia tranne che si lasci intimidire dai pronostici.