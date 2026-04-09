Appia Wine Road”: un progetto per l’enoturismo in un’area riconosciuta come Patrimonio Mondiale UNESCO

“Appia Wine Road”: un importante progetto per l’enoturismo in un’area riconosciuta come Patrimonio Mondiale UNESCO

Presso il Bastione Carlo V, Brindisi, è stato presentato ufficialmente un progetto importante, “Appia Wine Road”, che vede riunite sette cantine del tratto terminale della Via Appia Antica: Cantina Botrugno, Cantine Risveglio, Masseria Incantalupi, Masseria Masciullo, Tenute Bellamarina, Tenute Lu Spada e Tenute Rubino. Una proposta che mira a sviluppare ulteriormente l’enoturismo, un settore in crescita che può portare molti vantaggi per il territorio, promuovendo la cultura e le tradizioni locali, creando opportunità di lavoro nel settore turistico e, soprattutto, generando entrate economiche positive per le aziende agricole. L’Appia Wine Road riuscirà, sicuramente, a diffondere la conoscenza dei vini del territorio così da promuoverli a livello nazionale e internazionale. Bisogna considerare che l’enoturista non viene soltanto in vacanza, perché, principalmente, vuole scoprire il territorio attraverso il vino e, quindi, bisogna organizzarsi per creare opportunità valide, come, per esempio, visite organizzate nelle sette cantine. L’enoturista è curioso e può, sicuramente, diventare un piccolo-grande ambasciatore dei nostri prodotti. Un progetto importante, una collaborazione tra sette cantine che hanno deciso di lavorare insieme per un fine comune e, soprattutto, per amore del territorio. Anna Consales