AppiaDay2024 – BRINDISI: Il 21 settembre scopriamo la Via Appia in bicicletta e a piedi  

L’AppiaDay2024-Brindisi, organizzato dall’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, prosegue con la seconda giornata di eventi. Dopo il convegno di apertura “L’Appia… il nostro patrimonio” e la rievocazione storica “Brundisium”, svoltasi il 20 settembre, le celebrazioni della Regina Viarum dedicano una giornata alla scoperta del territorio lungo l’antica via. Il programma prevede cicloescursioni e passeggiate guidate, arricchite da rievocazioni storiche, degustazioni e visite a punti di interesse lungo il percorso.

In particolare, sabato 21 settembre – ore 9:00, una Ciclopasseggiata “Sulle tracce della Regina Viarum”, partendo dalla stazione di Taranto percorrendo la Direttrice della Via Appia con arrivo a Brindisi. Organizzato in collaborazione con FIAB Brindisi (3471107586 – Whatsapp FIAB – Prenotare – Evento gratuito), Fiab Cicloamici-Mesagne, MadEra Bike, Muro Tenente. Previste varie tappe e visite in punti d’interesse lungo il percorso di 60 km,

Nnel pomeriggio sempre di sabato 21 settembre, dalle 17:00, a piedi con una Passeggiata guidata “Sulle tracce della Brindisi romana”, con le guide abilitate dell’Associazione Le Colonne, Percorso: Palazzina Belvedere – Scalinata Virgiliana con Colonne Romane – Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni – Palazzo Granafei Nervegna – Via Casimiro – Piazza Mercato – Vasche Limarie (Il percorso potrebbe subire delle modifiche).

A fine percorso, si potranno visitare le vasche limarie adiacenti alla porta Napoli che, durante il periodo dell’impero Romano depuravamo le acque provenienti dall’acquedotto. Grazie alla realtà virtuale si potrà rivedere l’intero edificio come quando era ancora in funzione, capirne il funzionamento e scoprire alcune caratteristiche costruttive. Contributo speciale per l’esperienza virtuale 5,00 (Casa di Quartiere Minimus) .

Ad arricchire l’esperienza a piedi, la Rievocazione Storica a cura di Legio VIII Augusta APS e la presenza dell’artigiana pasticciera Maria Carla Pennetta. (3881130368 – Whatsapp Brindisi e le Antiche Strade – Prenotare – Evento gratuito, salvo per l’esperienza virtuale).

Celebrate insieme a noi la Via Appia, Regina Viarum, il nostro patrimonio UNESCO.

La nostra storia ci circonda, i nostri passi rievocano un passato glorioso.



Patrocini: Municipio I Roma, Assessorato al Turismo della Regione Puglia, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, PoliBlio Museali Regione Puglia, Parco Archeologico Muro Tenente, Case di Quartiere Brindisi.

Realtà coinvolte: A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade (Soggetto proponente e organizzatore), Società di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, Associazione Le Colonne, Fondazione Tonino Di Giulio, Club UNESCO Brindisi, History Digital Library, Museo Archeologico F.Ribezzo, Parsipal A.P.S, Casa di Quartiere Minimus, FIAB Brindisi, FIAB Mesagne- Cicloamici, MadEra Bike tour, Associazione Brvndisivm Historica aps-ets, Legio VIII Augusta APS, Coldiretti DonneBrindisi, Campagna Amica Brindisi, Tenute Lu Spada, Tenute Rubino, Cantine Risveglio, Cantina Botrugno, Masseria Masciullo.





