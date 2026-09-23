AppiaDay2026 Brindisi – Dall’ 1 al 4 ottobre Brindisi celebra la Regina Viarum

L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, come ogni anno a partire dal 2018, si fa promotrice dell’organizzazione delle attività in occasione della giornata nazionale “APPIA DAY”, l’evento nazionale con appuntamenti che si snodano da Roma a Brindisi. Nella città terminale della Regina Viarum, l’evento, inserito nel calendario dell’Appia Day Nazionale, si compone di una serie di iniziative che si terranno nelle giornate del 1-2-3-4 ottobre, con la partecipazione di numerose realtà locali che arricchiranno e qualificheranno l’offerta culturale.

L’iniziativa “AppiaDay-Brindisi”, che noi come referenti della “Regina Viarum” proponiamo annualmente, è tesa a ritrovare e valorizzare, attraverso varie attività, il tracciato storico dell’Appia Antica sul tessuto attuale all’interno della città, per restituire la memoria ed affermare la centralità di Brindisi sul tema. Il nostro impegno per dare lustro alla città e alla Via Appia prosegue con attività tematiche che portiamo avanti da tempo.

Di seguito il programma delle iniziative che insieme alle realtà aderenti alla nostra rete proponiamo alla cittadinanza dall’ 1 al 4 ottobre:

Giovedì 1 ottobre – ore 18:00

Convegno + degustazione “VIVER SANO SULLA VIA APPIA” in collaborazione con SlowFood Brindisi e Appia Wine Road. Relatori: la dottoressa Amalia Mariotti (nefrologa), Salvatore Distaso (cardiologo), Antonio Tramacere (endocrinologo) Fabio Pochi e Benedetta Liberace (SlowFood Brindisi), Imma Dimastrodonato(Appia Wine Road).

Dove: Sala Conferenze“Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

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Venerdì 2 ottobre – ore 17:00

Convegno “L’APPIA…SUI PASSI DELLA STORIA” con gli storici di Storia Patria per la Puglia, coordinati dal prof. Giacomo Carito, con la partecipazione Ilaria Pecoraro, Architetto e Dottore di ricerca e Specialista in Restauro dei monumenti architettonici e del paesaggio – Luigi Oliva, Architetto e Parco Archeologico Appia Antica, Direttore Istituto Centrale per il Restauro – Francesco Rodio autore libro Brundisium

Dove: Sala Conferenze “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35

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Sabato 3 ottobre – ore 18:00

Rievocazione storica “CIVITAS ROMANA” Uno spaccato di vita romana civile e militare sul Decumano di Brindisi, nel Chiostro dell’Accademia degli Erranti. Conosciamo gli usi e costumi ai tempi della Regina Viarum. Rievocazione Storica a cura dell’A.p.s. BRVNDISIVM HISTORICA e della Legio II Augusta.

Dove: Chiostro “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35

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Domenica 4 ottobre – ore 10:00

Passeggiata “MEMORIE LUNGO LA REGINA VIARUM”, con le guide abilitate dell’Associazione Le Colonne, Percorso: Palazzina Belvedere – Scalinata Virgiliana con Colonne Romane – Area Archeologica San Pietro degli Schiavoni – Palazzo Granafei Nervegna – Via Casimiro – Piazza Mercato – Vasche Limarie. A fine percorso si riceverà il Testimonium celebrativo della giornata. Ad arricchire l’esperienza i rievocatori dell’A.p.s. BRVNDISIVM HISTORICA che seguirà i partecipanti durante gli spostamenti e letture tematiche a cura della compagnia teatrale Appia Brundisium.

Dove: Lungo il Centro storico di Brindisi

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Prenotazione obbligatoria e info: Associazione Le Colonne cell – 3792653244 o 3881130368 Brindisi e le Antiche Strade

Domenica 4 ottobre – ore 18:00

Corteo rievocativo “L’OMAGGIO ALL’IMPERATORE” con Legio II Augusta + Brvndisivm Historica

Dove: Partenza da Piazza Cairoli, Corso Umberto e Piazza del Popolo con apposizione corona di alloro alla Statua di Cesare Augusto.

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Domenica 4 ottobre – ore 19:30

Spettacolo teatrale “STORIE DI DONNE DALLA REGINA VIARUM” con la compagnia Appia Brundisium

Dove: Chiostro “Accademia degli Erranti”, Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35

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TUTTI E QUATTRO I GIORNI:

PERCORSO TEMATICO: VIA APPIA – REGINA VIARUM alMuseo Archeologico “F.Ribezzo” (P.zza Duomo) – visita in autonomia, ingresso gratuito 9:00 – 18:45

Sabato 3 ottobre: Illuminazione serale delle colonne romane con i colori ocra e blu a simboleggiare il cammino via terra e per mare

Realtà coinvolte: A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade (Soggetto proponente e organizzatore), Società di Storia Patria per la Pugli, sez. di Brindisi, Associazione Le Colonne, Brindisi, Museo Archeologico F.Ribezzo, Casa di Quartiere Minimus, Brvndisivm Historica APS-ETS, Legio II Augusta APS, SlowFood Brindisi, AppiaWine Road e Compagnia teatrale Appia Brundisium.

Patrocini: Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi

L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade – casa di Quartiere Accademia degli Erranti vi invita a prendere parte a questo ricco calendario di appuntamenti per celebrare la storia e il legame indissolubile tra Brindisi e l’Appia – Regina Viarum, patrimonio UNESCO. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Vi aspettiamo per riscoprire insieme la magia della nostra città terminale dell’antica strada da Roma a Brindisi.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti

Statio Peregrinorum