Approvati tutti i punti all’ordine del giorno: esito positivo per Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale

Si sono svolti nella mattinata di oggi, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, i lavori dell’Assemblea dei Sindaci, convocata dal Presidente f.f. della Provincia di Brindisi Giuseppe Ventrella per l’esame dei principali strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente.

All’Assemblea hanno preso parte i rappresentanti di 9 Comuni del territorio provinciale, chiamati ad esprimere il proprio parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028 e sul Bilancio di Previsione 2026–2028. Al termine della discussione, l’Assemblea ha espresso parere favorevole su entrambi i punti, consentendo il prosieguo dell’iter istituzionale.

Nella stessa giornata si è riunito il Consiglio Provinciale, convocato in via ordinaria in prima convocazione. Alla seduta hanno partecipato 6 consiglieri provinciali, di cui 5 in presenza e 2 collegati da remoto, garantendo il regolare svolgimento dei lavori.

Il Consiglio Provinciale ha esaminato e approvato tutti i punti all’ordine del giorno, e in particolare:

l’approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028; l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2026–2028; la variazione ordinaria al Bilancio di Previsione 2026–2028; il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Brindisi alla data del 31 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016; la presa d’atto del Piano Industriale della Società Santa Teresa S.p.A. – Triennio 2025–2027, con approvazione per l’anno 2025.

L’approvazione unanime dei provvedimenti conferma la volontà dell’Ente di garantire continuità amministrativa, solidità finanziaria e programmazione strategica, in una fase cruciale di chiusura dell’anno e di avvio del nuovo triennio di riferimento.

Si ricorda che l’intera seduta del Consiglio Provinciale è stata integralmente ripresa e trasmessa in diretta streaming sul portale istituzionale dedicato: https://provinciabrindisi.consiglicloud.it