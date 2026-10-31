Approvato il bilancio consolidato 2025 del Comune di Francavilla Fontana

Il Consiglio Comunale, nella seduta di venerdì 30 ottobre, ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2025. Il documento riunisce in un unico quadro i conti del Comune e quelli degli enti di cui l’Amministrazione fa parte. In questo modo restituisce la situazione economica e patrimoniale complessiva del gruppo.Il gruppo comprende il GAL Terra dei Messapi, l’Interporto dell’Area Ionico Salentina, il Consorzio Puglia Culture, il Consorzio dell’Ambito territoriale sociale di Francavilla Fontana e il Consorzio ASI di Brindisi. Le norme contabili prevedono di consolidare solo gli enti con un peso significativo sui conti del Comune. Nell’area di consolidamento rientrano quindi il Consorzio dell’Ambito territoriale sociale, partecipato dal Comune al 35,10%, e il Consorzio ASI di Brindisi, partecipato al 10,36%.Il conto economico consolidato chiude con un risultato positivo di 23.234,22 euro. Il patrimonio netto consolidato ammonta a 95,8 milioni di euro, circa un milione in più rispetto al 2024. Il valore delle immobilizzazioni materiali sale da 104,4 a 114,5 milioni, anche per effetto delle opere in corso di realizzazione. I debiti da finanziamento scendono da 12,2 a 10,9 milioni di euro.“Una parte importante dei servizi ai cittadini passa attraverso gli enti di cui il Comune fa parte, dall’Ambito sociale al Consorzio ASI – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – Con il consolidato possiamo leggere i bilanci di questi enti insieme a quello del Comune e seguirne l’andamento con maggiore attenzione, per dare risposte in un periodo di grande cambiamento come quello che stiamo attraversando. All’Ambito e al Consorzio ASI partecipano altri Comuni e istituzioni del territorio, e il loro lavoro funziona quando ciascun socio contribuisce. Dalla solidità di questi due enti dipendono il welfare cittadino e lo sviluppo delle nostre aree produttive.”“Il patrimonio del gruppo cresce e il debito si riduce ancora – afferma l’Assessore al Bilancio Carmine Sportillo – Dietro questi numeri ci sono strade ed edifici pubblici che aumentano di valore, e un indebitamento più leggero che lascerà maggiore libertà alle scelte dei prossimi anni. Nel 2025 sono cresciute le risorse dell’Ambito sociale per i servizi alle persone, mentre il Consorzio ASI segue lo sviluppo dell’area industriale della città, mettendo a disposizione servizi e competenze. Con entrambi continueremo a lavorare per rafforzare il welfare e le opportunità di sviluppo del territorio.”