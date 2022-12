APPROVATO UN BANDO PER DARE NUOVA VITA ALLE STRADE BIANCHE DELLE CONTRADE DI FRRANCAVILLA

Approvato il progetto per dare nuova vita

alle strade bianche nelle contrade

L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo per il rifacimento delle strade bianche presenti nelle contrade cittadine.

L’intervento, reso possibile grazie ad un finanziamento di 2 milioni di euro ottenuto lo scorso anno dal Ministero degli Interni per la messa in sicurezza delle infrastrutture cittadine, renderà percorribili numerose vie che non erano mai state asfaltate prima.

“Arriva finalmente il turno delle contrade. Grazie a questo finanziamento – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – possiamo mettere in sicurezza numerose strade di campagna che si presentano piene di insidie e che quotidianamente vengono percorse dai proprietari e dai lavoratori che operano nel nostro agro.”

Il progetto prevede di asfaltare strade presenti nelle contrade Leo – Sava, Virgilio, Massimiano II, Rosea, Cornola, Carosino – San Marzano, Colagrande, Pezza Cistone, Madonna dei Grani, Grottaglie – Oria, Sava – Monticello, Mogavero, Brindisi Paolo Dell’Aglio, Don Giulio, Fratasconi, Casalino, Grappone, Masseria Nuova, Rinalda Romatizza, Difesa e Palmarino Bax.

“Le condizioni precarie della rete viaria dell’agro rende necessari interventi incisivi. Con questi lavori – prosegue il Sindaco – inauguriamo una nuova stagione di attenzione nei confronti delle contrade per decenni abbandonate all’incuria.”

In base alle stime dell’Ufficio Tecnico vedranno per la prima volta l’asfalto circa 30 km lineari di strade. L’intervento, nel dettaglio, prevede la demolizione della fondazione esistente, l’eventuale rimozione di erbe e cespugli, la creazione di un nuovo fondo stradale e la realizzazione del tappeto d’asfalto.

“Questo intervento – conclude il Sindaco – è frutto di un finanziamento ottenuto nel settembre del 2021. In questi anni abbiamo lavorato con metodo riuscendo a portare a casa numerosi contributi che ora prendono forma in opere concrete. A breve sono attese novità su due cantieri particolarmente attesi dalla cittadinanza per i quali sono stati ottenuti finanziamenti per 6 milioni di euro, la ex Piazza Coperta e R4.”